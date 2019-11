Esperienze sul campo in 50 imprese all'Its Antonio Cuccovillo di Bari

Dalle nuove tecnologie per il made in Italy alla meccatronica, sono 8 i corsi tra cui scegliere all'Its Cuccovillo di Bari. L'istituto è quinto nella graduatoria Indire e primo fra gli Its al Sud.