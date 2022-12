Esperienze: i corsi di cucina del Vollpension

Quando si arriva al laboratorio della Vollpension sembra proprio di essere nel soggiorno di una nonna. I mobili vintage, le lampade da terra e i quadri creano un’atmosfera confortevole. La Vollpension è un caffè generazionale ma anche un’impresa sociale che dà lavoro a 80 persone, di cui più della metà ha più di sessant’anni, che vive da sola e/o colpita dalla povertà della vecchiaia. Qui, la nonna sta dietro ai fornelli e serve torte e biscotti fatti in casa raccontandovi le storie della sua vita. E' bello poter apprendere direttamente da lei le vecchie ricette dei biscotti oppure altri piatti tipici della tradizione austriaca e viennese in particolare . Il progetto nasce dall’idea dei quattro co-fondatori di ricreare uno spazio di condivisione e di dialogo tra la vecchia e la nuova generazione attraverso un denominatore che da sempre unisce: il cibo). Temi come la solitudine e la povertà coinvolgono sempre più persone anziane, un problema che non tocca solamente l’Austria ma tutto il resto del mondo. Per questo il 50% del team ha più di 60 anni. Grazie a Vollpension le persone più anziane possono ritrovare un ruolo in società, offrendo un contributo attivo e avendo così la possibilità non solo di sentirsi meno soli, ma anche di guadagnare qualche soldo in più. Dall'esperienza del primo bar sono nati corsi di cucina online durante il Covid e perfino un programma televisivo.

4/11 6/11 Menu