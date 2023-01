Esperienze e idee per celebrare al meglio la Giornata mondiale della neve

Anche quest'anno il 15 gennaio come ogni terza domenica del mese torna la Giornata Mondiale della Neve, nata per iniziativa della Fis al fine di coinvolgere più famiglie e bambini negli sport sulla neve. In realtà negli anni è diventata l'occasione perfetta per godersi una giornata o più sulla neve riunendo amici e familiari divertendosi con gli sci, con lo slittino o lo snowboard, o più semplicemente sperimentando alcune delle attività che si possono fare sulla neve in sella ad una fatbike, sul dorso di un lama, in carrozza oppure camminando nella notte.

