Esperienze fuori dal tempo: i soggiorni “storici” degli hotel I Palazzi

Che tipo di esperienze proponete?

«Come oggi vuole l’hotellerie di alto livello non vendiamo camere, ma offriamo servizi ed esperienze. Per esempio, a Ca’ Bonfadini si dorme tra in un palazzo che è uno scrigno dell’arte pittorica tra Sei e Settecento e si assaggiano i menù di Lorenzo Cogo, talentuoso chef veneto, massima espressione della nuova cucina italiana. Inoltre, abbiamo una convenzione con la Fenice per garantire i biglietti degli spettacoli agli ospiti, e organizziamo momenti speciali come il brindisi in barca davanti a San Marco per l’ultimo dell’anno».

E a Varese e Siena?

«Con Marco Mazzocco, chef del Palace di Varese e prima al Belmond Hotel Splendido di Portofino, vogliamo creare un ristorante gourmet aperto anche a chi non è ospite. Inoltre organizziamo visite a Villa Panza, una dimora storica con una bellissima collezione di arte del Novecento. Invece a Siena ospitiamo una stagione concertistica nel chiostro e montiamo un maxi schermo per vedere in diretta il Palio».

Il rapporto con il territorio è un valore aggiunto fondamentale dell’ospitalità. Quali sono i vostri accorgimenti per un turismo più sostenibile?

«Oggi tutti parlano di sostenibilità, riferendosi sempre al risparmio energetico e alla gestione dei rifiuti. Pochi invece intendono il rispetto del paesaggio, argomento che ci sta molto a cuore. Ciò detto, l’Indigo di Milano è un edificio quasi passivo, energeticamente autosufficiente, si riscalda e si raffredda con pochissimo combustibile fossile. E lo stesso vale per il Grand Hotel di Varese».

Grand Hotel, Varese

Cosa significa ospitalità di lusso per voi?

«Vivendo in una realtà molto stressante, ci piace l’idea di offrire ai nostri ospiti una comfort zone, luoghi unici, tranquilli, dove allontanarsi dai problemi. Per noi è importante che ogni ospite si porti a casa un ricordo positivo del soggiorno. È questo lo spirito dei nostri hotel».

E qual è il miglior albergo in cui ha soggiornato?

«Il Four Seasons di Firenze mi è rimasto nel cuore, per la storia dell’edificio e per l’atmosfera degli ambienti»