Esperti già divisi sull'efficacia del nuovo Dpcm

Ricciardi (consulente ministero Salute): misure insufficienti. Il virologo Crisanti: «Provvedimento coraggioso». Renzi chiede modifiche su ristoranti, cultura e sport. Conte riferisce giovedì in Parlamento

Il nuovo Dpcm varato dal governo il 25 ottobre è nell’occhio del ciclone. E suscita anche tra gli esperti reazioni del tutto contrastanti. Sarà il semi-lockdown efficace nel piegare la curva dei contagi? Alcuni virologi parlano di provvedimento «coraggioso», altri di misure «del tutto insufficienti». Nel frattempo anche nella maggioranza si levano richieste di modifiche. E il premier Giuseppe Conte si prepara a spiegare le nuove misure giovedì 29 in Parlamento.

La bocciatura di Ricciardi (consulente ministero Salute): è insufficiente

«Le misure contenute nell'ultimo Dpcm sono un passo avanti, ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento» spiega il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi. «Le misure - aggiunge Ricciardi - vanno prese in modo proporzionato alla circolazione del virus e il virus in questo momento in alcune aree del nostro Paese dilaga incontrollato».

Ricciardi cita quindi i risultati di una ricerca dell'università di Edimburgo pubblicata su The Lancet e basata sulle esperienze di 131 Paesi nel sei-sette mesi passati e dal quale «risulta che quando la circolazione del virus ha le dimensioni che ha in questo momento in Italia, in Francia e in Spagna l'unica cosa che serve per rallentare l'indice di contagio è il lockdown» dice l'esperto.

«Naturalmente - aggiunge - non un lockdown generalizzato, ma che va fatto dove l'indice di contagio è alto, perché questo rallenta del 24%; se poi si abbina alla chiusura mirata delle scuole c'è un ulteriore rallentamento del 15%; con lo smart working sia in ambito pubblico e privato si registra un ulteriore calo del 13%. Quindi si arriva al 50-55%; con la limitazione dei trasporti si ha un'ulteriore riduzione del 7%».

Ricciardi osserva che questi effetti vengono visti dopo 8 giorni e che «se adottassimo ora questa misure in città come Roma, Milano e Napoli potremmo raddrizzare l'indice di contagio. Ho consigliato al ministro queste misure e sono sicuro che le abbia raccomandate fortemente, ma poi - conclude - è la politica a prendere le decisioni».