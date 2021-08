Il decreto legge reclutamento (80/2021) autorizza il conferimento di incarichi di collaborazione a 1 000 esperti per il supporto alle amministrazioni locali nellagestione delle procedure complesse nell’ambito del Pnrr (come le valutazioni ambientali), come previsto dall'accordo interistituzionale legato all'Agenda per la semplificazione

3/7 5/7 Menu