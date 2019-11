Esplode una cascina ad Alessandria, morti 3 vigili del fuoco. Pm: atto voluto e deliberato Le tre vittime sono Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido. Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell'esplosione nella notte a Quargneto, un paese di poco più di mille abitanti nella piana al confine con le colline del Monferrato

Esplosione a Quargnento: morti tre vigili del fuoco

È di tre vittime il bilancio dell'esplosione avvenuta in un edificio a Quargnento. La deflagrazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe verificata in una porzione disabitata di una cascina: oltre ai soccorritori non vi sono altre persone coinvolte. I tre pompieri morti avevano 47, 38 e 32 anni.

Le piste degli investigatori

Ancora non è del tutto chiara la dinamica del fatto. Da una prima versione ci sarebbe stata una doppia deflagrazione, mentre secondo fonti investigative i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati alla cascina sarebbero stati travolti dall'esplosione. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi dagli inquirenti, anche se quella del dolo sembra essere la più probabile.

Collegati ad alcune bombole inesplose nella cascina dove sono morti i tre vigili del fuoco c'erano dei fili elettrici e una scatoletta che potrebbe essere un timer. Nella zona dell'esplosione invece non è stato ancora rinvenuto nulla che possa dire quali sono stati le cause. Ma «tutto ci fa pensare che l'esplosione sia stata voluta e deliberatamente determinata», ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Cieri dopo il sopralluogo nella cascina. Quel che si può escludere invece è una matrice «terroristico-eversiva» a detta di chi sta provando a scoprire le finalità dell'accaduto.

Il proprietario della cascina è stato ascoltato come persona informata sui fatti dalla procura. La casa era disabitata e, per un certo periodo, era stata anche messa in vendita. Secondo il procuratore, il proprietario non ha riferito «nulla di significativo se non una mera ricapitolazione dei fatti. Sono tutte informazioni che vanno comparate, bilanciate, esaminate, pesate. Siamo ancora all'inizio di questa attività».

Il cordoglio per i vigili del fuoco deceduti

Quargneto è un paese di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato. Una zona agricola dove sono presenti numerose cascine. Le tre vittime sono i vigili del fuoco esperti Matteo Gastaldo e Marco Triches e il vigile del fuoco Antonino Candido. I feriti sono il caposquadra Giuliano Dodero, il vigile Luca Trombetta e il carabiniere Roberto Borlengo. «In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività», ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al prefetto Salvatore Mulas.