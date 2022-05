Esplode power bank in zaino, tre feriti lievi in scuola a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una power bank, una batteria esterna di emergenza per ricaricare smartphone e tablet, custodita all’interno di uno zaino, è esplosa questa mattina, intorno alle 8.50 in una scuola in via Carlo Valvassori Peroni, in zona Città Studi a Milano, l’Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorativi (Ipsar) “Amerigo Vespucci”. Il bilancio è di otto persone coinvolte: sette studenti e un insegnante, di cui tre minori portati in ospedale.

Si tratta di una 17enne, già sofferente per altre patologie, portata in codice rosso per un controllo urgente dopo un malore al Pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele. Altri due 15enni, un ragazzo e una ragazza, sono stati invece portati per “lievi sintomi da inalazione di fumo” (codice verde) all’ospedale De Marchi. Sul posto sono intervenuti un’automedica, due ambulanze, e la polizia.