Esplorare il Chianti in mountain bike o alla guida di una supercar

3' di lettura

Sono innamorato dell'Italia e di tutte le sue tradizioni, oltre che delle belle auto da corsa. Sarà per questo che, durante gli ultimi 20 anni, ho spesso organizzato tour di guida per proprietari di Ferrari e Lamborghini. È un passatempo che mi ha portato anche a scrivere un libro, The Supercar Owner’s Guide to Italy, attualmente sold out, di cui sto curando una nuova versione aggiornata. E che mi ha spinto a spostare una parte della produzione della mia azienda dalla Svezia alla Toscana (Ternström è cofondatore e presidente di Jetson, che ha sviluppato un drone elettrico per il trasporto umano, ndr).

La Toscana per me rappresenta quanto di meglio il vostro Paese sappia offrire, tanto che ho acquistato una casa in collina nel nord del Chianti, dove amo trascorrere i miei momenti di dolce far niente a bordo piscina. Se, però, voglio regalarmi qualche giorno di relax, scelgo Borgo Scopeto Wine & Country Relais, una tenuta di charme e un incantevole centro medioevale, appena a nord di Siena. È un'oasi di natura e storia che restituisce tutta la bellezza autentica delle colline toscane. Se ho voglia di fare qualche tiro a golf, mi fermo al resort Castelfalfi, un hotel a cinque stelle che vanta un campo a 27 buche e un'azienda agricola.

La sala del Bar Il Castello, all'interno della torre del Mille di Borgo Scopeto Wine & Country Relais. ©Gabriele Maria Cucolo

Per un pranzo rilassato, due ristoranti occupano un posto speciale nel mio cuore: Solociccia a Panzano in Chianti che, come dice già il nome, è un tempio della carne. E Tenuta Torciano, vicino a San Gimignano, dove a mio avviso fanno le migliori lasagne del mondo. Per le cene eleganti, preferisco spostarmi verso la costa, scegliendo il ristorante Il Porto, a Viareggio, oppure la trattoria Iseo, a Portovenere – per me semplicemente il miglior ristorante di pesce di tutto il Mediterraneo. Oppure prenoto da Se·Sto, sul rooftop dell'hotel Westin Excelsior, per una vista meravigliosa su tutta Firenze.

Salmone marinato agli agrumi, rucola e maionese d'avocado del ristorante Se·Sto on Arno.

Se dopo cena non voglio tornare a casa, mi fermo a Villa Cora, un cinque stelle lusso immerso in un parco secolare e affacciato sul Giardino di Boboli. La tappa a Firenze non può dirsi conclusa senza una visita al museo degli Uffizi – è una considerazione quasi banale, lo so, ma è un luogo d'arte e di cultura insuperabile – e una sosta da Antinori nel Chianti Classico, con la sua bellissima collezione di vini rossi storia, sulla strada che conduce a Siena.

L'esterno della cantina Antinori, nel Chianti Classico. ©Archivio Marchesi Antinori

Essendo un appassionato di motori, ho un debole per il Museo Piaggio, a Pontedera: amo la Vespa e il modo in cui ha cambiato la vita di un'intera generazione di italiani. L'esposizione è davvero ricca: non posso credere che si possa entrare gratuitamente! Sono anche un appassionato pilota. Sulla cima della collina vicino alla mia residenza in Chianti, c'è il campo di aviazione Aviosuperficie La Filanda, dove posso noleggiare un Cessna e fare un volo sulle zone circostanti: pochi posti al mondo sono più belli per volare. Nelle giornate terse, mi spingo fino all'Isola d'Elba per pranzo.