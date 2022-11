Istanbul, esplosione in centro: 6 morti e oltre 80 feriti. Ankara: «Opera di una donna kamikaze»

«Forse bomba detonata a distanza»

«Ci sono due possibilità: o la borsa aveva un meccanismo all’interno per esplodere autonomamente oppure è stata fatta esplodere con un comando a distanza, l’inchiesta segue entrambe le ipotesi». Lo ha affermato il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag, come riporta Anadolu, parlando dell’attentato. Secondo Bozdag, «una donna è stata seduta su una panchina per 40 minuti e poi si è alzata, l’esplosione è arrivata 1 o 2 minuti dopo».

Tajani: «Italia condanna il vile attentato»

«L'Italia condanna con la massima fermezza il vile attentato che ha sconvolto oggi la città di Istanbul. Nell'esprimere solidarietà alle famiglie delle persone colpite e auguri di pronta guarigione ai feriti, l'Italia riafferma la sua vicinanza alle istituzioni e al popolo turco e ribadisce, nel giorno dell'anniversario della strage del Bataclan, il suo risoluto impegno nella lotta al terrorismo». Così in una nota il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

«Il Consolato Generale, in stretto raccordo con l’Unità di Crisi, si è immediatamente attivato per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali. Al momento non risultano italiani né tra le vittime né tra i feriti», ha aggiunto il titolare della Farnesina in una nota.

Mattarella a Erdogan: «Cordoglio per vittime innocenti»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso al presidente turco Tajip Erdogan il più sentito cordoglio per le vittime dell'attentato di Istanbul e per la morte di cittadini innocenti. Lo comunica il Quirinale.

Mosca: sincero cordoglio agli abitanti di Istanbul

Il vicepresidente del Consiglio della Federazione Russa, Konstantin Kosachev, ha espresso «sincero parole cordoglio al popolo turco e agli abitanti di Istanbul». Lo riporta Ria Novosti. Riguardo invece alle motivazioni dell’accaduto per Kosachev «è troppo presto per parlare e per costruire speculazioni politiche su questo argomento».