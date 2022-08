Esplosione e incendio su rimorchiatore, tre morti e due feriti

Ascolta la versione audio dell'articolo

È di tre morti, due feriti e quattro dispersi il bilancio di un incendio seguito all’esplosione, per cause in corso di accertamento, avvenuta all’interno di un rimorchiatore attraccato in banchina nel porto di Crotone, in Calabria. Due corpi sono stati trovati sulla banchina mentre la terza vittima è stata scaraventata in mare e recuperata da alcune imbarcazioni. I quattro, a causa dello scoppio, sono finiti in mare. Sono in corso le loro ricerche da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale mentre un altro sarebbe in discrete condizioni. Le vittime e i feriti sono tutti stranieri, membri dell’equipaggio dell’imbarcazione, che batte bandiera straniera.

Forse una saldatrice all’origine dell’esplosione

L'esplosione si sarebbe verificata nella sala macchine del rimorchiatore e non in un container, come ipotizzato in un primo momento. Ad esplodere, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti dei Vigili del fuoco, sarebbe stata la bombola di una saldatrice che le vittime stavano utilizzando per effettuare alcuni lavori. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal comandante provinciale di Crotone dei vigili del fuoco, ingegnere Giuseppe Bennardo.

«Morti e feriti al porto di Crotone a causa dell'esplosione di un container a seguito di un incendio su un rimorchiatore. La Regione Calabria esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Grazie ai soccorritori e ai vigili del fuoco per il loro prezioso intervento». Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.