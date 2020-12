Esplosione in un’abitazione a Perugia, un disperso Inizialmente la chiamata ai vigili del fuoco era per una fuga di gas. Mentre la squadra stava andando sul posto, è arrivata la segnalazione di un'esplosione

Sono in corso le ricerche di una persona che risulta dispersa dopo un'esplosione avvenuta in un'abitazione di Perugia. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. Due squadre del comando centrale di Perugia stanno intervenendo in vocabolo San Fortunato, zona Cibottola. Inizialmente - hanno riferito gli stessi vigili del fuoco - la chiamata era per una fuga di gas. Mentre la squadra stava andando sul posto, è arrivata la segnalazione di un'esplosione.

