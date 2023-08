Filorussi, Kiev colpisce ponti tra la Crimea e Kherson

15:31 Kiev, capacità respingere massicci attacchi Mosca a aeroporti

-Ora, è l’aeroporto di Starokostiantyniv che perseguita il nemico”. Così Yuriy Ihnat, portavoce dell’Air Force of the Armed Forces of Ukraine, sul’aeroporto di Starokostiantynivska attaccato dai russi. E ha affermato che nessun paese al mondo ha una tale esperienza nel respingere massicci attacchi aerei lanciati con tutti i mezzi moderni disponibili come l’Ucraina. Lo riporta Ukrinform.

“L’Air Force ha subito una trasformazione degli armamenti. Abbiamo più attrezzature che proteggono il cielo ucraino. Questi sono i sistemi Patriot, IRIS-T e NASAMS. E ci aspettiamo un’ulteriore trasformazione, vale a dire la fornitura di aerei all’Ucraina, jet moderni come come F-16 che rafforzeranno in modo significativo la nostra difesa aerea e aiuteranno le truppe di terra”, ha detto Ihnat durante il telethon nazionale di United News.