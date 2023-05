Ucraina ultime notizie. La Russia espelle 5 diplomatici svedesi

10:08 Isw, Prigozhin intensifica gli attacchi contro i militari russi



Il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, sta probabilmente sfruttando la sua nuova autorevolezza derivata dalla cattura di Bakhmut per intensificare i suoi attacchi contro l’establishment militare e le élite russe: lo scrive l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto quotidiano sull’andamento del conflitto. Nella sua intervista di martedì con il blogger filorusso Konstantin Dolgov, Prigozhin ha detto che la leadership militare russa non ha finora raggiunto gli obiettivi principali della guerra in Ucraina. Ed ha accusato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il capo dello Stato Maggiore dell’Esercito, il generale Valery Gerasimov, di aver bloccato il supporto e le forniture ai suoi mercenari. Prigozhin ha anche criticato il genero e la figlia di Shoigu, prosegue il centro studi statunitense, per essere i figli stereotipati dell’élite russa, la cui esperienza di vita è in assoluta contrapposizione a coloro che combattono in Ucraina. Il patron della Wagner ha poi avvertito che l’opinione pubblica russa potrebbe diventare violenta nei confronti dell’élite del Paese: dichiarazioni, queste, che gli esperti del think tank definiscono “minacce alquanto sottili e volutamente oscure” e che rappresentano un’inflessione nelle sue faide di vecchia data con l’establishment militare russo e alcuni individui dell’élite del Paese.