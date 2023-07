Li a Yellen, «su rapporti Cina-Usa vediamo un arcobaleno»

10:39 Germania: intelligence, in aumento attività spionaggio di Russia e Cina



In Germania sono in aumento le attività di spionaggio contro la Bundeswehr, l’esercito tedesco, da parte di Russia e Cina. Lo riferisce il rapporto annuale del Servizio di controspionaggio delle Forze armate tedesche (Mad), come riporta Tagesschau. “Dall’inizio della guerra illegale di aggressione russa contro l’Ucraina nel febbraio 2022, la Germania si è posizionata fornendo armi, munizioni ed equipaggiamento e addestrando membri delle forze armate ucraine in Germania ed è stata monitorata ancora più intensamente dai servizi russi”, afferma il rapporto dell’intelligence militare.

I servizi di intelligence di Cina e Russia sono stati identificati come “gli attori più attivi nello spionaggio”, con l’interesse dei servizi stranieri per le attività, le intenzioni e le operazioni della Bundeswehr che è “notevolmente aumentato”. “L’elevato numero di dipendenti dei servizi segreti russi dispiegati nel Paese conferma l’eccezionale valore della Germania”, afferma ancora il Mad. Il fatto che lo scorso anno il governo tedesco abbia dichiarato “persone indesiderabili” 40 diplomatici russi rappresenta una sfida particolare per i servizi russi, il che ha indebolito “attività di spionaggio consolidate” da parte di diplomatici di Mosca accreditati in Germania, riferisce ancora l’intelligence militare tedesca.