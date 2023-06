Ucraina, ultime notizie. La Duma approva l’arruolamento dei detenuti

14:48 Scholz, «Cina eserciti sua influenza su Russia»



Pechino eserciti la sua influenza su Mosca per spingerla a fermare la guerra in Ucraina. Lo ha chiesto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che ha incontrato a Berlino il premier cinese, Li Qiang. In qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina ha “un compito molto speciale”, ha affermato Scholz, sottolineando quanto sia importante che Pechino continui a non fornire armi “all’aggressore russo” e ricordando la sua visita in Cina a novembre, durante la quale aveva sottolineato al leader cinese, Xi Jinping, che non devono esserci minacce e “certamente nessun uso” di armi nucleari. “Questo rimane invariato e sono grato per questa posizione comune chiara”, ha aggiunto il cancelliere, ribadendo il diritto dell’Ucraina all’integrità territoriale e alla sovranità. “La coesistenza pacifica in tutto il mondo si basa sull’ordine internazionale basato su regole, non sul potere del più forte”, ha concluso, evidenziando che nessun Paese dovrebbe considerare gli altri come il proprio cortile e cercare di spostare i confini con la forza perché “l’imperialismo non è mai la soluzione”.