eSport: a Toyota Gr Yaris Rally eCup corre sulla PlayStation

È ai nastri di partenza la Toyota GR Yaris Rally E Cup, il torneo di eSports realizzato in collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia e che vede protagonista la Gr Yaris del trofeo monomarca appena giunto al termine.

Come si articola il torneo

Il torneo, sviluppato per Gran Turismo Sport su PlayStation 4, prevede che in ogni singola Cup i giocatori si sfidino in una gara uno contro uno fino al raggiungimento dei quarti di finale per accedere poi alla fase successiva gestita con una lobby composta dai migliori otto partecipanti.

I due migliori piloti avranno accesso alla Gran Finale in live streaming prevista per il 4 febbraio 2022, e si sfideranno in un testa a testa.

Toyota Gr Yaris, la protagonista

I piloti correranno sulla Gr Yaris in allestimento Rally Cup in tre circuiti caratterizzati da superfici miste asfalto/terra, in ambientazioni caratteristiche quali la costa Mediterranea della Sardegna, le montagne Rocciose del Nord America e le strade polverose di Colorado Springs.

Di seguito il calendario degli eventi di qualificazione:

21 dicembre 2021

12 gennaio 2022

19 gennaio 2022

26 gennaio 2022