Espositori e buyer da tutto il mondo

In questa prima edizione rinnovata nel format, Homi ospiterà oltre 600 espositori provenienti da tutto il mondo: il 19% delle aziende arriva dall'estero, in particolare da Germania, Francia, Spagna e Portogallo tra i Paesi europei, e Corea del Sud e Giappone tra i Paesi extra-europei. Carattere internazionale anche per i buyer: un migliaio quelli attesi in fiera, di cui 500 saranno operatori “vip” in arrivo dall'estero, ovvero profilati e selezionati in collaborazione con l'agenzia governativa Ice. Le delegazioni arrivano da 65 Paesi, tra cui Russia, Stati Uniti, Cina, Canada, Spagna e Giappone.