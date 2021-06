Espresso in casa: le macchine del caffè lo fanno sempre più personalizzato

5' di lettura

Complici la pandemia e i lockdown frequenti, il caffè espresso – quello vero, all’italiana – è diventato un successo mondiale crescente. Cominciando dall’Italia, che già nei primi mesi dell’isolamento, aveva registrato una sprint del 118% delle vendite. Un trend non solo italiano ma soprattutto mondiale che premia il rito e il mondo dell’espresso italiano, dimostrato dai dati sulle vendite della macchine espresso che Gfk ha elaborato per Food 24.

In base a queste rilevazioni nel periodo tra marzo 2020 e febbraio 2021, le vendite delle macchine espresso in 43 Paesi sono aumentate quasi del 27% in valore e il 19,6% in quantità. Addirittura in Asia il balzo è stato superiore, rispettivamente del 39,6 e del 31,9%. In Medio Oriente e in Africa l’aumento è stato molto simile, del 38 e del 30,9 per cento. In Europa la crescita degli acquisti è salita di circa il 27% in valore e di oltre il 19% in quantità. Il mercato mondiale delle macchine espresso è molto interessante (soprattutto se si opera con un brand italiano o di sounding - sic! - italiano): è in costante aumento con un valore di più di 6 miliardi di dollari nel 2020 e con crescite costanti previste da qui al 2025 intorno al 3,7-5 per cento.

L’espresso su misura

La novità più importante è la possibilità di personalizzare la bevanda come mai prima d’ora soprattutto se si impiega una macchina espresso di fascia medio-alta e alta, rigorosamente made in Italy, dotata di macinacaffè, usando chicchi di caffè di alta qualità e acqua “trattata”.

Una vera macchina espresso consente di “modulare”, grazie all’estrazione a leva (come la splendida MaraX di Lelit), la macinatura, le temperature, il tipo di acqua (più o meno calcarea), e soprattutto il tipo di miscela, di chicco, più o meno Arabica o più o meno Robusta. Oppure mescolando chicchi delle due tipologie.

MaraX di Lelit

La condizione primaria è di usare solo una miscela macinata fresca che, secondo tutti gli esperti, decide il 50% della bontà della bevanda.

Per famiglie numerose e per quelle che ricevono spesso amici, e che dispongono dello spazio home bar, la Levaclass de La San Marco, per esempio, è particolarmente adatta a lavorare di continuo per grandi quantità del classico espresso da bar.