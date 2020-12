Espresso italiano, un piacere di gusto e design

2' di lettura

Con Lavazza A Modo Mio SMEG i due brand dell'eccellenza italiana si uniscono per offrire agli amanti dell'espresso una macchina ad alta tecnologia, con stile.



Il caffè è un piacere, ancora prima che una necessità, mentre l'espresso è un rito, più che un'abitudine.

Lavazza A Modo Mio Smeg rappresenta un vero espresso italiano caratterizzato dall'alta tecnologia e dal grande design, un oggetto esclusivo nato dalla collaborazione tra i due marchi.

Quella dell'espresso è un'esperienza che coinvolge più sensi contemporaneamente e che è influenzata non soltanto dalla varietà dei grani, dal metodo di macinatura, di miscela, di macchina o di preparazione, dall'acqua, ovviamente, dalla temperatura, ma anche dal contesto, dall'estetica, dalla manualità che l'accompagna.

L'esperienza Lavazza è quella del vero espresso italiano, a casa come al bar: le sue caratteristiche irrinunciabili sono la crema persistente, l'accurata selezione delle miscele, e gli aromi sprigionati.

Le finiture sofisticate e le linee raffinate, disegnate in collaborazione con Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti di deepdesign®, fanno anche di A Modo Mio un vero e proprio oggetto d'arredo dal tocco contemporaneo. Che, in tre diverse varianti di colore - Nero, Rosso e Crema - si adatta anche ad ambienti diversi.

Del resto, la caratteristica di SMEG è quella di concepire elettrodomestici di design, dedicando un'attenzione particolare al rigore estetico, all'ergonomia e alla funzionalità, coniugando performance e stile. La conoscenza di materiali e tecnologie consente di interpretare le esigenze dell'abitare contemporaneo, esprimendo nei prodotti qualità essenziali quali durata, sicurezza e piacevolezza.

L'expertise nel mondo dell'espresso di Lavazza si fonde con lo stile iconico di SMEG.

La migliore espresso experience è garantita da un'interfaccia facile e intuitiva che, con un solo tocco, consente di scegliere tra un tradizionale espresso e un espresso lungo. Con il sistema A Modo Mio tutto è pensato nei minimi dettagli: la selezione delle miscele, tostate e macinate ad arte; la grammatura di caffè in ogni capsula; la pressione perfetta dell'acqua; la temperatura e l'estrazione lenta.

Inoltre, il pratico sistema di alert concepito per raggiungere direttamente l'utilizzatore, assicura una semplice manutenzione quotidiana della macchina, assicurando così prestazioni sempre eccellenti.

Combinata all'ampia gamma di capsule originali Lavazza A Modo Mio, che racchiudono oltre 120 anni di passione ed esperienza dell'azienda, Lavazza A Modo Mio SMEG consente ogni giorno di gustare a casa un vero espresso italiano, proprio come quello del bar.

Ampia la scelta di capsule, con diverse novità. È il caso di Tierra! Wellness Caffè Decerato, a ridotto contenuto di cere che naturalmente rivestono il chicco, o di Qualità Oro, una combinazione unica di arabica tra le più pregiate del Centro e Sud America. O ancora Qualità Rossa, dall'unione di Arabica brasiliane e Robusta naturali.

Corto, lungo, macchiato, o come lo vuoi tu: per un rito che si celebra più volte al giorno.





Loading...