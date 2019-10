Espresso superautomatico o manuale? Come scegliere la nuova macchina del caffè Le novità presentate dal 18 al 22 ottobre la Fiera Host a Milano di Paola Guidi

Breville, Bambino, macchina espresso con tempi di riscaldamento di soli 3 secondi

Fare un caffè espresso o un cappuccino sta diventando un’arte, ispirata dalla fantasia e dalla passione che, grazie alle nostre eccellenze nel settore delle macchine per caffè, è sempre più diffusa.

È la grande moda dell’espresso, del cappuccino, del mokaccino, del latte montato e addirittura dell’antico, italianissimo caffèlatte delle rustiche colazioni di un tempo. Centinaia e centinaia di gare per i baristi in ogni continente e addirittura per la latte-art; ci sono concorsi per le più belle decorazioni del cappuccino, per le spume più consistenti e permanenti.

Per chi insomma si ispira in ogni paese a quello che da secoli noi coltiviamo in casa, al bar, al ristorante, l’italian lifestyle, che trova il suo palcoscenico ideale a Host 2019 (Fiera Milano Rho-Pero, 18-22 ottobre, Equipment, Coffee and Food).

Giunta alla sua 40a edizione, non è più solo per attrezzature e impianti professionali ma a nche per le versioni domestiche più avanzate.

Tra le macchine espresso da bar -dove la nostra industria vanta primati mondiali-e quelle per la casa c’è stata infatti una “migrazione” progressiva.

Le tendenze del 2019 così come ci sono state anticipate da Alda Govi, senior buyer piccoli elettrodomestici Unieuro, premiano le macchine superautomatiche (cresciute secondo GFK del 12,8 per cento in valore nei primi sei mesi del 2019).

Superautomatiche o manuali?

Oggi, con le nuove superautomatiche – peraltro costose – è possibile, secondo un trend rilevato da Alda Govi, ottenere non soltanto l’espresso e il cappuccino, ma una serie di bevande che sono il risultato di una tecnologia -italianissima- molto flessibile, che si basa su controlli ultraprecisi, e che consente ai più pigri che amano variare la gamma delle bevande, di premere uno o al massimo due pulsanti.