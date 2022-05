Esprinet punta a Cellularline per il maxi polo dei negozi Tlc: ipotesi Opa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Esprinet, gruppo attivo nella vendita e distribuzione di apparecchi informatici, ha presentato a Cellularline una proposta non vincolante per promuovere, direttamente o indirettamente tramite una società di diritto italiano da essa interamente posseduta, un’offerta pubblica di acquisto volontaria per la totalità delle azioni ordinarie, finalizzata al delisting. Il prezzo indicato da Esprinet nella manifestazione d’Interesse non vincolante è pari a 4,41 euro per ciascuna azione.

Il prezzo proposto ...