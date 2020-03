Esselunga accorcia la catena di controllo: via al riassetto del gruppo Dopo l’arbitrato le azioniste di maggioranza pagano il 30% in capitale per 535 milioni e nuovo debito per 1,3 miliardi

(ANSA)

2' di lettura



Il giorno dopo la pronuncia dell’arbitrato sul valore di Esselunga, prende forma il riassetto della catena di controllo del colosso della grande distibuzione. Le azioniste di maggioranza, Giuliana Albera Caprotti, moglie del fondatore, e la figlia Marina Sylvia Caprotti, detentrici del 70% di Supermarkets Italiani, hanno comunicato alla controllata Esselunga che pagheranno con capitale per 535 milioni di euro e con debito bancario per 1.312 milioni il 30% del capitale sociale di Supermarkets Italiani, detenuto dagli altri figli Giuseppe e Violetta Caprotti.

Le decisioni sono state riferite sabato in un cda d'urgenza, il giorno dopo la conclusione dell'arbitrato su Esselunga, che ha valutato l'intero gruppo Supermarkets Italiani 6,1 miliardi e il 30% in mano a Giuseppe e Violetta Caprotti 1,83 miliardi (915 milioni a testa).

Come detto, dunque, il prezzo di acquisto sarà corrisposto mediante una combinazione di apporto di capitale per 535 milioni di euro e di debito bancario derivante da linee di credito messe a disposizione da un pool composto da principali istituti di credito italiani e internazionali per 1.312 milioni.

In particolare, il capitale verrà corrisposto per 100 milioni in denaro, anche per pagare i costi finanziari, mentre 435 milioni arriveranno dalla cessione a un investitore finanziario di una partecipazione del 32,5% del capitale di La Villata, che ha gran parte del patrimonio immobiliare del gruppo, detenuta dalle azioniste di maggioranza (il restante 67,5% di La Villata è direttamente di Esselunga).

Esselunga si fonderà inoltre con le sue controllanti, è stato detto in Cda, e di conseguenza si farà carico degli obblighi previsti dai finanziamenti. Rimborserà la linea bridge a seguito della fusione (che si prevede avvenga entro 12 mesi dal closing dell'acquisizione) e saranno rimborsati i 300 milioni dell'indebitamento gravante sulle entità incorporate.