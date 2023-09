Esselunga apre a Roma un supermarket a basso impatto ambientale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Esselunga apre un altro supermarket a Roma. Si tratta di un negozio di prossimità in Viale Liegi, tra i quartieri Pinciano e Parioli e vicino alla via Salaria. Il nuovo store si sviluppa su una superficie di vendita di 560 metri quadri con oltre 4mila prodotti in assortimento, 14 posti auto mentre il personale conta 28 addetti. Con il nuovo negozio diventano quattro i negozi Esselunga a Roma, dopo l'apertura del superstore in via Prenestina nel 2017 e dei due LaEsse, in via Cola di Rienzo nel 2021 e il più recente in Via Tomacelli inaugurato nel 2022. Nella regione Esselunga è presente dal 2014 anche ad Aprilia e dal 2018 con il servizio e-commerce, disponibile tramite la app e il sito esselungaacasa.it, che raggiunge 50 comuni nelle province di Latina e di Roma.

L'offerta del nuovo supermarket a Roma Photogallery6 foto Visualizza

Tra le particolarità del nuovo punto vendita la gastronomia e i piatti pronti di Cucina Esselunga, la pasticceria Elisenda e una cantina con circa 300 etichette. Per quanto riguarda i servizi ecco le casse veloci e il “Presto Spesa”, disponibile anche su app per fare la spesa direttamente dal proprio smartphone, renderanno l'esperienza di acquisto più rapida. Sarà possibile usufruire anche del servizio di consegna a domicilio. Sul fronte dell’efficienza energetica le luci a led hanno un sistema “dimmer” che regola la luminosità in funzione delle varie fasce orarie. Anche l’impianto di climatizzazione è programmato in base a fasce orarie ed è ad alta efficienza, i banchi frigoriferi sono di nuova generazione con sportelli mentre l’energia elettrica è da fonti rinnovabili certificate. Attenzione all'ambiente anche per le consegne della spesa online di Esselunga che vengono svolte tramite mezzi Euro 6 e con una quota parte elettrica. La spesa a casa è consegnata con imballi riciclati per l'80% che il cliente può restituire nelle spese successive garantendo seconda vita ai sacchetti prima di essere di nuovo riciclati in una logica di economia circolare.