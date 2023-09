Esselunga, spot “pesca”: Meloni elogia la famiglia tradizionale, ma scoppia la polemica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lo spot Esselunga della «pesca» con l’elogio della famiglia tradizionale fa infuriare i social, ma si becca un bell’endorsement - sempre social - dalla premier Giorgia Meloni . «Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante», ha postato la Meloni. Lo spot in onda da lunedì ha subito diviso i social tra favorevoli e contrari, tra chi sembra aver colto il messaggio che il gruppo voleva diffondere e chi fa considerazioni diverse.

La protagonista del cortometraggio è una bambina - Emma - figlia di genitori che solo alla fine si scopre che sono separati. Compera una pesca assieme alla mamma e la regala poi al papà, dicendo però che gliela manda la mamma. Sui social c’è chi confronta il nuovo spot ai classici del Mulino Bianco, sottolineando che «finalmente viene raffigurata una famiglia reale e non immaginaria» e c’è chi invece si mette dalla parte dei bambini sostenendo che la vicenda di Emma «risveglia sofferenze in chi ha provato l’esperienza della separazione».

Loading...

Loading...

Dal suo punto di vista Esselunga chiarisce che la storia non riguarda la famiglia e che l’obiettivo è fissato sulle emozioni che si provano quando si fa la spesa. «Con il film La Pesca - afferma il gruppo in una nota - si è voluto porre l’accento sull’importanza della spesa, che non viene vista solo come un acquisto, ma descritta come qualcosa che ha un valore più ampio». Secondo Esselunga «dietro la scelta di ogni prodotto c’è una storia» e il soggetto del film non fa che rappresentare «una delle tante storie di persone che entrano in un supermercato». La prova sono i soggetti della campagna di affissioni: amiche che gustano insieme una barretta di cioccolato e una nonna che prepara una torta con il suo nipotino.