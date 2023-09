Esselunga lancia il nuovo community program “Amici di scuola e dello sport”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la scuola, lo sport. A partire dall'11 settembre al 19 novembre facendo la spesa nei negozi Esselunga o attraverso il sito esselungaacasa.it sarà possibile ottenere i buoni Amici di Scuola e dello Sport che ciascun cliente potrà scegliere di destinare a un istituto

scolastico o, novità di questa edizione, a una delle società sportive tra quelle che

aderiranno al programma. A otto anni dal suo avvio Esselunga ha distribuito oltre 118 milioni di euro in materiale didattico e attrezzature informatiche a più di 14.000 scuole italiane (più di 500mila prodotti), un risultato importante che ha fatto da volano per l'estensione anche alle tante realtà sportive dilettantistiche presenti sul territorio nazionale.

Il nuovo programma di solidarietà

Il nuovo community program di Esselunga, che da “Amici di scuola” diventa “Amici di scuola e dello sport”, è stato presentato l’8 settembre a Roma alla presenza di Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Roberto Selva Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga e con la partecipazione di Antilai Sandrini, atleta della Nazionale italiana di Breaking, Emanuele Lambertini schermidore della Nazionale paralimpica italiana, campione del mondo di fioretto asquadre e Tommaso Marini campione del mondo di fioretto a Milano 2023. Esselunga, che affianca le scuole italiane dal 2015, da quest’anno amplia il suo sostegno alle società sportivedilettantistiche, riconosciute dal Coni, Comitato Olimpico Nazionale Italianoe dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico che potranno ottenere gratuitamente attrezzature e materiali.

«Con Amici di scuola e dello sport - ha spiegato Roberto Selva - Esselunga conferma il proprio impegno per il territorio e le comunità, sostenendo lo sport, veicolo dieducazione, crescita e condivisione di valori. Grazie anche alla collaborazione conil Coni e il Cip possiamo incrementare il valore sociale di questa iniziativa che vuole sostenere lo sport di base, le piccole realtà dove sicoltiva la passione sportiva, luoghi dove nascono i talenti».

Materiali e attrezzature

Dunque, i clienti Esselunga riceveranno un buono ogni 25 euro o 50 Punti Fragola che potranno donare alle scuole o alle società sportive. Ciascun cliente consegnerà i buoni alla scuola o società che desidera oppure potrà donarli caricandoli direttamente tramite l’App Amici di Scuola e dello Sport. Le società sportive e le scuole attraverso la raccolta dei buoni potranno scegliere strumenti da un catalogo ricco di premi di qualità che coprono sport di squadra e individuali quali ad esempio palloni, porte, canestri, attrezzi per danza, arti marziali, pesi, ostacoli, abbigliamento sportivo.Gli articoli sportivi scelti sono utili all'educazione, all'esercizio fisico e all'attività agonistica di differenti sport, con l'obiettivo di creare un contesto inclusivo in cui gliatleti possano partecipare agli allenamenti in maniera proattiva e stimolante.

Con “Amici di scuola e dello sport” Esselunga rafforza la collaborazione con il CONI e il CIP e prosegue in un percorso volto a valorizzare l'Italia dello sport sugellato dalle partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e con la Figc.