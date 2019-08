Esselunga, nuove assunzioni Nel 2019 previsti 2.500 posti

Video intervistepsico-attitudinali

Secondo i piani della società i miglioramenti apportati nelle fasi di preselezione dei candidatiti renderanno inutili 28mila colloqui fisici nell’arco dei prossimi 18 mesi. Con l’adozione di soluzioni digitali come i video colloqui psico-attitudinali in differita si ha un’ ulteriore accelerazione delle selezioni rendendo più mirato e rapido il processo. Qui entra in campo l’intelligenza artificiale che analizzando le video interviste crea automaticamente una graduatoria stilata sulle soft skill. Con questo nuovo modello, molto più in linea con le abitudini e gli stili dei millennials e della generazione Z, i profili migliori vengono invitati ai colloqui personali presso la sede Esselunga più vicina.

La soluzione implementata dalla catena quest’anno è stata premiata agli Hr Innovation Awards dell’Osservatorio Hr Innovation practice della School of Management del Politecnico di Milano nella categoria “Recruiting”.

In questa evoluzione del recruiting in chiave digital si pensa che un domani, una volta che gli algoritmi saranno sufficientemente collaudati, tutto il ciclo dei video colloqui sarà automatizzato. Tra le altre cose sul sito esselungajob.it tra non molto debutterà anche la chatbot (soluzione online che in caso di necessità simula il dialogo con un interlocutore umano) e aiuterà in tempo reale i candidati nella compilazione della modulistica online. Considerando la mole di domande ricevute, circa 270mila in un anno, sarebbero necessari 300 reclutatori per gestirle.

Un’ altra area su cui l’insegna sta investendo molto è quella della formazione: ogni anno agli oltre 24mila dipendenti vengono erogate quasi mezzo milione di ore di corsi, per la precisione più di 460mila ore. All’interno dell’azienda è stata creata la Esselunga Learning center, una academy che fornisce percorsi teorico-pratici per lo sviluppo di competenze. Un modello di formazione continua per avere collaboratori in grado di fare fronte alle nuove specializzazioni ed esigenze dei consumatori digitali.