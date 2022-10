Esselunga prepara nuove aperture e a Milano cresce nella via del gusto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si rafforza la presenza di Esselunga in via Spadari a Milano, la via del gusto del capoluogo lombardo. Quello che lo scorso anno era un temporary store dedicato alla pasticceria Elisenda ora ha l’insegna «Le eccellenze di Esselunga», pop up store in cui presentare l’offerta gastronomica della catena che fa debuttare il nuovo brand «Cucina Esselunga» a cui si aggiunge una serie di specialità del territorio. Crescono inoltre le dimensioni del negozio che passa da 3 a 5 vetrine che si affacciano su via Spadari, proprio di fronte a Peck, storica gastronomia che dall’inizio del ’900 serve le tavole della borghesia meneghina. In questo negozio vengono vendute oltre 200 specialità di gastronomia preparate negli stabilimenti di Limito di Pioltello, nell’hinterland milanese, e di Parma, la pasticceria di Elisenda frutto della partnership con il ristorante stellato Da Vittorio, una enoteca con etichette di fascia medio-alta oltre a salumi, formaggi, confetture, salse e sottolio. Una quarantina di prodotti scelti e forniti da produttori artigianali, italiani e non, in vendita solo nel negozio di via Spadari.

In altre parole non il classico assortimento da Gdo ma una offerta sviluppata intorno a prodotti premium per un pop up store che esprime i valori dell’insegna in seno a un progetto di comunicazione più articolato che a novembre, tra il 7 e l’17, a Milano vedrà protagonista il Food Truck, veicolo che farà assaggiare gratuitamente ai milanesi le specialità gastronomiche Esselunga.

Ecco le tappe nelle piazze milanesi:

07/11/2022 Cadorna vicino alla cruna dell'ago

08/11/2022 Piazza Leonardo da Vinci - Città Studi