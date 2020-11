Esselunga rafforza il suo welfare con il Fondo ferie solidali Lo strumento è dedicato ai dipendenti che devono assentarsi per lunghi periodi per curare i figli affetti da gravi patologie. Sarà alimentato dai 25mila lavoratori su base volontaria e dall’azienda fino a 300 giornate. Introdotto anche un sussidio per chi ha esaurito il periodo di comporto di Cristina Casadei

Il welfare dei 25mila dipendenti di Esselunga si arricchisce di un nuovo tassello con l’introduzione delle ferie solidali, secondo quanto si legge in un accordo sindacale raggiunto con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Al Fondo ferie solidali «potranno accedere i dipendenti che, avendo esaurito le ferie a disposizione, hanno la necessità di assentarsi dal lavoro per assistere figli minorenni con gravi patologie e bisogno di cure continue», spiega il chief human resources officer and csr manager di Esselunga, Luca Lattuada. È una fase in cui nella contrattazione e nell’organizzazione del lavoro c’è un grande sforzo per mettere al centro la salute delle persone. Esselunga lo fa con l’accordo sulle ferie solidali ma anche con altre scelte.

Partendo dall’accordo sulle ferie solidali, il fondo si regge su uno spirito di solidarietà collettiva e sarà alimentato in maniera “bilaterale”, tanto dai lavoratori, quanto dall’azienda. Contribuiranno quindi alla sua dotazione i 25mila lavoratori, ognuno dei quali, su base volontaria, secondo quanto stabilisce la normativa, potrà donare fino a una giornata di ferie e 32 ore di permessi. In totale si tratta dell’equivalente di circa 5 giornate. Chi invece accederà al fondo, nei limiti della sua capienza, potrà ricevere fino a 30 giornate l’anno di ferie donate. L’azienda, dal canto suo, si impegna a fare la propria parte, «raddoppiando il monte ore di ferie raggiunto dal fondo fino ad un massimo di ore equivalenti a 300 giornate», dice Lattuada.

Per il segretario nazionale della Fisascat Cisl Vincenzo Dell'Orefice l’accordo raggiunto con Esselunga è «una bellissima pagina delle relazioni sindacali aziendali. L’auspicio che ci sentiamo di formulare è che l’importante precedente a cui abbiamo dato vita con la più importante azienda succursalista della distribuzione commerciale italiana sia di stimolo anche ad altre aziende». L’attenzione concreta e tangibile alle particolari condizioni di bisogno delle lavoratrici e dei lavoratori «non è incompatibile con la capacità competitiva delle imprese, semmai, la agevolano, soprattutto accrescendo la coesione e migliorando il clima interno alle stesse», interpreta il sindacalista.



L’iniziativa è nata da una proposta del Comitato Paritetico Welfare costituito nel giugno 2019 «che aveva il compito di analizzare e studiare attività e iniziative per arricchire il nostro welfare. È così che è nato il fondo ferie solidali che possiamo considerare uno dei frutti di un percorso iniziato nel 2017, con il nostro primo accordo sul welfare», racconta Lattuada. Uscendo dallo stretto ambito dell’accordo sulle ferie solidali, questa fase dal punto di vista organizzativo e sanitario presenta una forte complessità. L’e-commerce ha avuto una crescita molto importante nel 2020, «dettata dalla volontà dei clienti di accedere a questo servizio e dalla strategia dell’azienda di strutturarsi per rispondere al meglio a questo incremento dell’online - osserva Lattuada -. Sia dal punto di vista delle risorse umane che delle infrastrutture, oggi, possiamo dire che nel nostro modello di business, online e negozi fisici, sono molto integrati fra loro».

I servizi della società, anche nelle zone rosse, anche nei momenti più critici della pandemia, «sono stati sempre essenziali e abbiamo dovuto rivolgere la massima attenzione a garantire ai lavoratori e ai clienti la massima sicurezza - continua Lattuada -. Così fin dall’inizio della pandemia, abbiamo introdotto la misurazione della temperatura e fornito ai nostri dipendenti tutti i dispositivi di protezione necessari per lavorare in sicurezza, senza porci vincoli di budget perché riteniamo che il tema della salute sia sempre prioritario», sottolinea il manager. A maggior ragione per le persone più fragili. «Abbiamo riscontrato la necessità di aiutare i collaboratori più fragili e per questo l’azienda ha deciso di introdurre un sussidio per tutti coloro che hanno superato il periodo di comporto per malattia, salvaguardando così la loro retribuzione», dice Lattuada. Infine, tornando all’organizzazione, in tutti i casi in cui è possibile, negli uffici, il lavoro viene svolto da remoto. «Abbiamo dotato tutti i nostri dipendenti di pc portatili e connessioni in modo che possano lavorare da casa - conclude il manager -. In agosto avevamo ripreso gradualmente i rientri e le attività in presenza, nell’ordine del 30-40%. Ma poi con l’evolversi della curva pandemica siamo tornati a lavorare da remoto, oggi direi con punte del 98%».