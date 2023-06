Essence entra nel mondo del gaming per il sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il brand beauty Essence di Cosnova - azienda tedesca da 800 persone impiegate in tutto il mondo che vende i suoi marchi, Essence e Catrice in oltre 80 Paesi in Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente, Asia, Oceania e Africa - entra nel mondo del gaming con Color dare by Essence, il suo primo gioco online lanciato sulla piattaforma Roblox. L’iniziativa fa parte della più ampia campagna dedicata al Pride con l’intenzione, a lungo termine, di educare le persone su importanti temi sociali nel suo consueto metodo giocoso.

Sviluppato in collaborazione con l’agenzia digitale Dept il gioco si concentra sull’identità di genere e sull'inclusività e riflette la missione del brand «make beauty fun». Insieme al personaggio principale del gioco, Lash Princess, come il mascara più venduto del brand, i giocatori creano un mondo colorato e unico con avatar personalizzati minacciato da una tempesta grigia che rappresenta tutto ciò che c’è di negativo nel mondo.

Loading...

La Lash Princess offre, in modo divertente, il suo sostegno e spiega lo scopo del gioco: «Rendiamo il mondo di nuovo colorato e pacifico». L'obiettivo è usare il gioco digitale per un impatto positivo anche nel mondo reale: essence sta pianificando numerose attività di beneficenza intorno al gioco per fornire supporto dove è necessario. Insieme all’agenzia LGBTQIA+ “Mixx”, verranno scelti due enti di beneficenza che faranno la differenza per la comunità. Il meccanismo di beneficenza del gioco consiste nello sconfiggere tutto ciò che di grigio c’è nel mondo essence entro un tempo prestabilito, nell’arco di quattro giornate della community. Se i giocatori raggiungono questo obiettivo insieme, vincono una donazione per gli enti di beneficenza selezionati.

«Dopo questo inizio, stiamo pianificando ulteriori attivazioni su Roblox. Essence vede molte opportunità in questo settore per attirare l’attenzione su altre questioni sociali e per educare e sensibilizzare i giocatori» spiega Thorsten Mühl, chief digital marketing & experience office di Cosnova.