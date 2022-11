Essere multitasking rappresenta davvero un’evoluzione per l’essere umano?

Bisognerebbe forse cominciare a chiedersi con maggiore insistenza e perseveranza: quanto ne siamo davvero consapevoli? Da cosa ce ne accorgiamo? Quali costi ha questa condizione? Quali opportunità perdiamo? Soprattutto: è un processo inevitabile e irreversibile? Oppure abbiamo un margine per porre un rimedio? E in cosa consiste concretamente? Domande mi auguro utili per ingenerare un processo di auto-riflessione che certamente stiamo già tutti facendo, più o meno consapevolmente.

Nel frattempo, possiamo riportare queste considerazioni alla realtà quotidiana delle organizzazioni e a due temi cruciali per le aziende in questo momento storico ovvero persone e innovazioni, e notare come due “costi” nascosti dell’iper-attenzione appaiano subito evidenti. L’iper-attenzione impatta in modo fortemente negativo sulla nostra capacità di ascolto attivo ed empatico poiché quest’ultima richiede senso di presenza, concentrazione profonda, immersione nella realtà emotiva e cognitiva dell’altro.

L’ego iperattivo e iper-attento, come lo definisce Byung Chul Han, è incompatibile con l’ascolto profondo e consapevole. Senza ascolto semplicemente non sono possibili relazioni fiduciarie ovvero quelle costruttive e proficue. L’iper-attenzione impatta anche sull’innovazione (a tutti i livelli, dal singolo individuo all’intera organizzazione) nella misura in cui riduce sensibilmente la tolleranza per la noia e quest’ultima rappresenta uno dei presupposti fondamentali per il processo creativo.

In questo caso Byung Chul Han usa un’immagine semplice ma efficace: chi camminando s’annoia e non tollera in alcun modo questa sensazione tenderà a diventare irrequieto e individuare come unica via di fuga l’accelerazione, il passo veloce, la corsa. Chi invece sa tollerare la condizione della noia e riconosce di essere annoiato dall’unico movimento disponibile, ovvero il camminare, più facilmente sarà in grado di individuare un movimento diverso, un passo di danza che, fuor di metafora, rappresenta il nuovo, il diverso, l’inedito.

In altri termini, la frenesia e il multitasking che derivano dall’imperativo della velocità da una parte e dall’incapacità di riconoscere e tollerare la condizione di noia dall’altra non generano nulla di nuovo ma riproducono e accelerano ciò che è già disponibile. La pandemia e tutto quello che ne è derivato non hanno fatto altro che esasperare due fenomeni: compressione (dei tempi e delle emozioni) e frammentazione (delle attività e delle relazioni).