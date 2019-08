«Essere di Murano è stata la mia fortuna»

È avvenuto tutto in modo molto naturale: non credo di aver mai veramente deciso di diventare un designer. In realtà non sapevo nemmeno che esistesse un mestiere con questo nome... è venuto da sé. Finita l’Università ho iniziato a lavorare per Salviati, un’importante azienda del vetro di Murano, in quegli anni guidata dal britannico Simon Moore come direttore creativo, e poi ho collaborato con Foscarini proprio nella fase in cui l’azienda stava sperimentando l’uso di materiali diversi dal vetro. Entrambe queste esperienze mi hanno aperto a nuove influenze e da lì ho cominciato a collaborare con aziende di tutto il Triveneto, per poi arrivare a Milano.

Ma nella capitale del design non si è fermato... Come mai?

Sinceramente ho trovato la comunità milanese del design un po’ chiusa: mi sentivo uno straniero pur essendo in Italia e quindi, straniero per straniero, ho preferito andare in giro per il mondo. Paradossalmente credo che non essere di Milano, o legato a quella città, mi abbia aiutato a intraprendere una carriera internazionale.

Essere di Venezia, invece, aiuta?

Sì, perché Venezia ha sicuramente tanti problemi, ma è una città molto internazionale, con una storia e una tradizione riconosciuta, che agevola i rapporti in tutto il mondo. Forse deriva dalla nostra storia, o forse dall’abitudine che ogni veneziano ha, sin da bambino, a essere circondato da culture, volti e lingue di tutto il mondo. E poi per me Venezia è sempre stata una fonte di ispirazione, come del resto lo sono tutte le città italiane.