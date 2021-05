Essilor Luxottica, ok dei soci a bilancio e board. Via alla nuova stagione

2' di lettura

Via libera dell’assemblea di EssilorLuxottica al bilancio 2020 e al nuovo consiglio di amministrazione che sarà guidato da Francesco Milleri in veste di Ceo. A fronte di un quorum del 76,82%, il 99,93% ha dato il via libera al bilancio. Il 99,74 si è espresso a favore per le modifiche allo statuto a seguito dell’integrazione. Passate, tra gli altri punti all'ordine del giorno, la politica retributiva e l’autorizzazione al cda di procedere all’acquisto di azioni proprie. Per quanto riguarda il board...