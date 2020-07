Fca: 1 miliardo di perdite nel secondo trimestre. Poste -26,2%. Air France-KLM: -2,6 miliardi

13:30 Fineco: nel semestre utile “adjusted” a 181 milioni (+30,1%), ricavi +25,8%

Via libera del cda di Fineco ai conti del primo semestre del 2020 chiuso con un utile netto di periodo – al netto delle poste non ricorrenti – in crescita a 181 milioni, con un aumento del 30,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo si legge in una nota. I ricavi “adjusted” ammontano a 407 milioni (+25,8%) grazie, spiega la società, al contributo delle commissioni nette (+32,2%) e del risultato di negoziazione, coperture e fair value. In calo invece il margine di interesse a 138,2 milioni (-2,5%). Quanto alle commissioni, salite a 209,7 milioni (+32,2%), contribuisce in particolare l'area brokerage (+100,2%). I costi operativi “si confermano sotto controllo” a 132,2 milioni (+3,7%). Il cost/income ratio è pari al 32,5%, in calo di 6,9 punti percentuali.

FinecoBank conferma l'adesione alla raccomandazioni della Bce e di Bankitalia “astenendosi dal proporre il pagamento di dividendi e dalla convocazione della relativa assemblea e, pertanto, non assumendo alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020 fino al primo gennaio 2021”. Lo si legge in una nota della società relativa ai conti del primo semestre.