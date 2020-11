EssilorLuxottica archivia il terzo trimestre con ricavi per 4 miliardi (-5,2%) I conti mostrano comunque una ripresa rispetto al secondo trimestre. Nei 9 mesi 2020 i ricavi sono stati 10,3 miliardi, in calo del 21,2% sull’anno precedente

EssilorLuxottica ha chiuso il terzo trimestre 2020 con ricavi consolidati pari a 4 miliardi di euro, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-1,1% a cambi costanti), evidenziando una ripresa progressiva rispetto al secondo trimestre 2020. Nei primi nove mesi del 2020 i ricavi consolidati sono stati pari a 10,3 miliardi di euro, con una diminuzione del 21,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-20,0% a cambi costanti). La divisione Lenses & Optical Instruments ha registrato ricavi in calo dell'1,8% (+2,7% a cambi costanti).

«La divisione ha goduto di un buon mix di prodotto grazie, tra l'altro, alle lenti anti-fatica e anti luce blu che alleviano la stanchezza degli occhi dovuta all'aumento del tempo passato davanti agli schermi a causa dalla pandemia», spiega la nota. La divisione Sunglasses & Readers ha registrato ricavi in calo dell'8% (-4% a cambi costanti), anche se la nota sottolinea che in Cina, Xiamen Yarui Optical (Bolon) è tornata a crescere a doppia cifra anno su anno. «Il business wholesale è stato trainato dalla forte domanda di occhiali da vista e dal successo delle nuove collezioni, mentre il business retail ha beneficiato dell'apertura di nuovi negozi», spiega ancora il comunicato. Infine La divisione Equipment ha registrato un calo di fatturato del 14,9% (-11,7% a cambi costanti).

EssilorLuxottica «resta sulla buona strada per realizzare sinergie comprese nel range tra i 420 e i 600 milioni di euro sull'utile operativo adjusted entro il 2023», rassicura la nota del gruppo, aggiungendo che i team di Essilor e Luxottica lavorano insieme e in stretta collaborazione, sotto la direzione degli amministratori delegati delle due società e dei chief integration officer. «Si stanno ottenendo ottimi risultati», è scritto ancora nel comunicato, che aggiunge: «Con COVID-19, il processo di integrazione ha visto un'accelerazione e ha beneficiato di decisioni più rapide. Il nuovo scenario ha favorito le sinergie di costi con risultati importanti nei settori del procurement, dell'IT, dall'unione dei laboratori e del back-office». La nota del gruppo sottolinea anche che le sinergie di fatturato sono state leggermente ritardate dalla chiusura temporanea dei negozi, ma stanno gradualmente recuperando terreno, con importanti traguardi raggiunti nel lancio del “complete pair” (Ray-Ban Authentic), nei programmi congiunti per gli ottici (EssilorLuxottica 360) e nel cross-selling.