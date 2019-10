EssilorLuxottica: confermati gli obiettivi per il 2019 Il gruppo, sulla base dei risultati dei primi nove mesi, prevede una crescita del fatturato del 3,5-5% di Radiocor

Essilorluxottica conferma i suoi obiettivi finanziari per il 2019, sulla scia dei risultati dei primi nove mesi dell’anno. Comprese le sinergie e a cambi costanti, il gruppo prevede una crescita del fatturato del 3,5-5%, un aumento dell’utile operativo adjusted di 0,8-1,2 rispetto alla crescita delle vendite e un incremento dell’utile netto adjusted di 1-1,5 rispetto alla crescita delle vendite.

Durante i primi nove mesi dell’anno, il gruppo - precisa una nota - ha messo in atto un processo per favorire l’integrazione e realizzare le sinergie. L’impatto netto sull’utile operativo adjusted di tali sinergie è atteso in un intervallo compreso tra 300 e 350 milioni di euro nel 2019/2021 e tra 420 e 600 milioni entro il 2022/2023.