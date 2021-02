EssilorLuxottica, così i francesi sfidano Del Vecchio sugli equilibri interni Bpifrance punta a salire al 5% e a portare al 10% la quota detenuta da Parigi. L'ingresso coincide con la scadenza del periodo dei patti paritetici italo-francesi di Marigia Mangano

Si apre la verifica sugli equilibri di Essilorluxottica con l’anima transalpina che sembra puntare ad un deciso rafforzamento nel capitale del gruppo. In vista del rinnovo del board e della fine dei patti di pariteticità tra italiani e francesi che hanno finora governato gli equilibri del colosso degli occhiali, da qualche mese sono partite le grandi manovre nell’azionariato. La new entry è Bpifrance, la banca pubblica d’investimento francese che nei giorni scorsi ha annunciato in una nota di essere...