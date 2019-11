A ruba i bond Essilorluxottica: ordini per 12 miliardi Al via collocamento di quattro tranche di obbligazioni: previste emissioni per complessivi 4 miliardi di Andrea Fontana

(REUTERS)

1' di lettura

Essilorluxottica, il gruppo controllato dalla Delfin di Leonardo Del Vecchio, ha avviato il collocamento di quattro tranche di obbligazioni in una operazione da cui si attende un ammontare di 4 miliardi di euro e ha ricevuto ordini superiori ai 12 miliardi. Le tranche, tutte di taglio benchmark (cioè superiore ai 500 milioni ciascuna), hanno scadenze a 3 anni e mezzo, 5 anni e mezzo, 8 anni e 12 anni.

Nello specifico, la prima tranche avrà scadenza maggio 2023 e, a fronte delle indicazioni iniziali di rendimento pari a uno spread di 50 punti base sopra il tasso midswap, verrà collocata sostanzialmente in linea con il midswap; la seconda ha scadenza maggio 2025 e riconoscerà agli investitori uno spread di 45-50 punti base (65 l'indicazione iniziale); la terza, con spread nel range di 55-60 punti base (dai 75-80 iniziali), ha scadenza novembre 2027; la quarta a novembre 2031 e le indicazioni di prezzo sono per uno spread di 70-75 (dagli iniziali 90 punti base).

Il rating atteso per le obbligazioni è A2 da Moody's e a A da S&P in linea con i rating dell'emittente. Il collocamento è previsto nella giornata del 20 novembre.

La mega emissione è in corso di illustrazione agli analisti e agli investitori in Europa, con l’ultimo appuntamento previsto a Milano, un 'roadshow' organizzato da Citi, Goldman Sachs International, Mitsubishi UFJ Financial Group e Unicredit.

Il titolo Essilorluxottica ha avviato la seduta in ribasso e al momento sta cedendo più di un punto percentuale.