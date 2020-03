EssilorLuxottica lancia piano di buyback fino a 3 milioni Il riacquisto di azioni proprie potra’ arrivare fino a un massimo di 3 milioni di titoli. di Monica D'Ascenzo

1' di lettura

EssilorLuxottica annuncia il lancio di unprogramma di acquisto di azioni proprie che riflette la fiducia della società nella sua capacità di creare valoree nellesueprospettivedi lungo periodo. Per attuare il programma di acquisto, la società ha dato mandato a un intermediario specializzatoper l'acquisto di un massimo di 3 milioni di azioni EssilorLuxottica, da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, nelperiodo che va dal 17marzo 2020 fino alla data ultima del 27 maggio2020.

Le azioni così acquisite sono destinate ad essere assegnate o trasferite ai dipendenti e ai dirigenti di EssilorLuxottica e di società controllate, in particolare nel contesto di piani di compartecipazione agli utili, bonus e premi di performance basati su azioni, piani di stock option e di azionariato diffuso dei dipendenti.

Prospettive 2020

Impatto limitato del coronavirus finora sul fatturato complessivo di EssilorLuxottica, anche se si è fatto sentire di più in Cina, dove comunque le vendite pesano solo per il 5% sui ricavi totali. La crescita dei ricavi nel primo semestre dell'anno in corso, comunque, è prevista inferiore rispetto al trend annuo, con una ripresa nella seconda metà dell'anno a causa del Covid-19, ha comunicato il gruppo francoitaliano in occasione della diffusione dei dati di bilancio 2019. Per l'intero esercizio il gruppo si attende una crescita, incluse le sinergie, a tassi di cambio costanti, del 3-5% del fatturato. Anche l'utile operativo adjusted e l'utile netto adjusted miglioreranno di 0,7-1,2 volte la crescita dei ricavi.