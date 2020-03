EssilorLuxottica, lascia il numero due Vacherot Paul du Saillant è stato cooptato nel cda e nominato nuovo amministratore della società. Cedola in forse. di Monica D'Ascenzo

Riassetto ai vertici di EssilorLuxottica. Il consiglio di amministrazione, che si è riunito oggi, ha cooptato Paul du Saillant come nuovo amministratore della società al posto di Laurent Vacherot, in precedenza ceo di Essilor International, che lascia l’incarico. L decisione ha un effetto immediato, così du Saillant assumerà le responsabilità di Vacherot, incluso il ruolo di ceo di Essilor International e i poteri delegati a Vacherot il 13 maggio 2019 da Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo e Hubert Sagnières, vicepresidente esecutivo. In questa veste, du Saillant lavorerà direttamente con Francesco Milleri, vicepresidente e amministratore delegato di Luxottica, «per implementare e attuare le strategie e il processo di integrazione di EssilorLuxottica».



Il board di oggi ha analizzato anche la situazione alla luce dell'attuale epidemia di COVID-19 e ha deciso di rinviare l'assemblea annuale degli azionisti prevista per il 15 maggio 2020 al 25 giugno 2020 e di tenerla a porte chiuse.



Inoltre, il consiglio di amministrazione ha deciso di sottoporre a nuova valutazione, da effettuarsi in una data successiva, la precedente decisione sulla distribuzione del dividendo annunciata il 6 marzo 2020. In tale data, il board deciderà se confermare, ridurre o cancellare il dividendo in

base all'evoluzione della situazione.

Riassetto in Essilor

L’affair thailandese non poteva veder esauriti i propri effetti con il passo indietro del direttore finanziario in capo a Essilor. Così ora esce di scena anche il numero due del gruppo e nella società francese si decide di snellire il board, passando da 15 a 5 membri.