Essilux: 2022 record per ricavi e utile, cresce il dividendo

Risultati record per EssilorLuxottica nel 2022. Il gruppo italo-francese dell’occhialeria ha messo a segno nell’esercizio scorso livelli di fatturato, utile operativo e utile netto mai visti prima. Nel dettaglio i ricavi sono cresciuti del 13,9% a 24,5 miliardi rispetto al 2021 su base comparabile (il cda ha deciso di fare il confronto con i risultati pro-forma 2021 tenendo conto dell’acquisizione di Gran Vision, che altrimenti avrebbe pesato solo per il secondo trimestre). In miglioramento anche la marginalità e la bottom line del bilancio: l’utile netto di gruppo adjusted è stato pari a 2,86 miliardi nell’intero anno, in aumento del 15,4% a cambi costanti rispetto al pro forma 2021, rappresentando nel 2022 l’11,7% del fatturato. Il Cda proporrà all’assemblea degli azionisti, del prossimo 17 maggio, un dividendo di 3,23 euro per azione, in aumento del 29% rispetto al 2021. Agli azionisti sarà offerta la possibilità di percepire il dividendo in contanti o in azioni di nuova emissione (scrip dividend). La data di stacco sarà il 22 maggio 2023 e il dividendo sarà pagato – o le azioni emesse – a partire dal 13 giugno 2023.

Essilor-Luxottica 2022

«Con un fatturato record a 24,5 miliardi e innovazioni di prodotto rilevanti, nel 2022 abbiamo dimostrato quali traguardi può raggiungere un’azienda solida e integrata come EssilorLuxottica: il nostro compianto presidente, Leonardo Del Vecchio, sarebbe stato orgoglioso dei risultati ottenuti in tutte le aree geografiche e del legame sempre più profondo con le nostre persone e i clienti ottici», ha affermato Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato, commentando i risultati dell’anno scorso.

Confermate le stime di crescita 2023

EssilorLuxottica, in occasione dei dati di bilancio 2022, ha confermato il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo a cambi costanti a un tasso ’mid-single-digit’ (cioè attorno o poco superiore al 5%) dal 2022 al 2026 e prevede di conseguire un utile operativo adjusted come percentuale dei ricavi tra il 19-20% entro la fine del periodo.

«Nell’ultimo anno abbiamo ulteriormente rafforzato il nostro modello di business aperto e a rete - hanno aggiunto Milleri e du Saillant - finalizzando importanti acquisizioni come Walman in Nord America e Shamir in Israele e continuando a investire in prodotti eyecare e eyewear di qualità a vantaggio dell’intero settore. Allo stesso tempo, abbiamo dato prova della nostra capacità di innovazione, grazie allo sviluppo di nuove collezioni sostenibili, generazioni di lenti e categorie di prodotto».

Fiduciosi i vertici anche alla luce della complessità e delle incertezze della congiuntura: «Nonostante il contesto macroeconomico, abbiamo continuato a investire su alcune importanti leve strategiche: l’integrazione verticale del business lungo tutta la filiera e dei big data nelle decisioni aziendali, il rafforzamento della presenza capillare in tutto il mondo e lo sviluppo della nostra piattaforma di sostenibilità Eyes on the Planet», hanno spiegato Milleri e du Saillant.