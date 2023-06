Essilux e Intesa, accordo per sostenere i futuri optometristi della scuola di Vinci

Ascolta la versione audio dell'articolo

EssilorLuxottica e Intesa Sanpaolo hanno raggiunto un accordo per sostenere finanziariamente gli studenti dell’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (IRSOO) di Vinci.

Secondo l’Intesa, agli studenti di IRSOO verrà data la possibilità di fruire di “per Merito”, un finanziamento con importo fino a 30mila euro dedicato a chi è iscritto a un percorso di formazione terziaria (Università, Politecnici, ITS, AFAM, SSML e Alta formazione professionale) alla sola condizione di impegnarsi nella propria crescita formativa.

«In EssilorLuxottica continuiamo a investire in formazione per il settore, con l’obiettivo di renderla accessibile a quante più persone possibili - commenta Alessandra Senici, Head of Leonardo, EssilorLuxottica -. IRSOO, che prevede due anni di scuola dopo la maturità, garantisce una percentuale di occupazione che raggiunge quasi il 100%, sia all’interno del Gruppo sia nelle migliaia di punti vendita dei nostri clienti partner in Italia. Rappresenta una grande opportunità per tanti giovani e un’occasione di crescita per l’intero settore dell’ottica, anche in termini di qualità dei servizi offerti alla clientela».

“per Merito” permette ai beneficiari di far fronte alle spese relative alla retta di iscrizione, all’acquisto del materiale didattico, alle spese per l’alloggio e a quanto necessario per affrontare il periodo di formazione, senza obbligo di rendicontazione e senza alcuna garanzia richiesta da parte della banca. Il tasso di sottoscrizione per gli studenti è fisso e tutti gli interessi vengono versati da Intesa Sanpaolo al Fund for Impact, il fondo creato dalla banca e destinato alle categorie con difficoltà di accesso al credito.

Terminati gli studi e per i due anni successivi, si attiva un “periodo ponte”, dopo il quale ha inizio la restituzione del prestito che può avere una durata fino a 30 anni. In caso di estinzione anticipata, Intesa Sanpaolo non applica costi aggiuntivi a quelli del finanziamento.