Corrono i margini di Eni, EssiLux alza le stime. Bnp lancia buy back

Oltre 7 miliardi di profitti per Bnp Paribas

Bnp Paribas chiude il terzo trimestre con un utile in forte rialzo a 2,5 miliardi (+32,2%) e migliora anche rispetto al terzo trimestre del 2019, prima della crisi legata al Covid-19, indica il maggiore gruppo bancario francese che in Italia controlla Bnl. Il margine di intermediazione, pari a 11.398 milioni di euro, è in aumento del 4,7%; i costi operativi pari a 7.412 milioni, sono in aumento del 3,8%. Il ratio patrimoniale Cet1 si attesta al 13% con un incremento di 10 punti base rispetto al 30 giugno 2021. Nei nove mesi dell’anno l'utile netto del gruppo ammonta a 7.182 milioni con un incremento del 31,2% rispetto ai primi nove mesi del 2020.

Migliora l’utile di Daimler

Il gruppo automobilistico tedesco Daimler, proprietario del marchio Mercedes, ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 2,57 miliardi in rialzo del 19% e con un risultato operativo in rialzo del 4% a 3,61 miliardi. I risultati in miglioramento si sono registrati nonostante il difficile contesto di mercato per la penuria di semiconduttori che ha provocato “un calo significativo della produzione delle vendite” indica il gruppo in una nota.