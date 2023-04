Essilux, intesa con Federer per una nuova linea di occhiali

Ascolta la versione audio dell'articolo

EssilorLuxottica e il campione di tennis Roger Federer hanno siglato un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Roger Federer (Rf) e Oliver Peoples. La prima collezione, sviluppata sotto la direzione artistica di Roger Federer e Oliver Peoples, sarà lanciata nella primavera del 2024.

Come si legge in una nota, «i modelli proposti prenderanno ispirazione dalla comune vocazione all’eccellenza e dall'inclinazione verso un lusso discreto». Roger Federer «è un atleta leggendario, un imprenditore appassionato e una vera e propria personalità nel mondo della moda e del lifestyle. Condividiamo gli stessi valori e siamo certi che la sua notorietà e influenza a livello globale lo rendano il partner perfetto per noi e per il marchio Oliver Peoples», ha detto Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica. Il tennista, uno dei più amati e premiati nella storia di questo sport, detiene il record maschile per Wimbledon con 8 titoli conseguiti e ha vinto 20 Grande Slam nella sua carriera.

La Roger Federer Foundation ha sostenuto negli ultimi venti anni progetti di formazione per oltre 2,5 milioni di bambini in Africa e nel suo paese d’origine, la Svizzera. «Ci siamo trovati sin da subito in grande sintonia nel modo di affrontare il nostro lavoro e per questo il brand rappresenta un partner perfetto per la mia prima collezione di occhiali RF nel 2024», ha detto Federer. Soddisfazione anche da parte di Rocco Basilico, Ceo di Oliver Peoples: «Siamo entusiasti di collaborare con Roger Federer. La sua rilevanza e il suo impatto sull'immaginario collettivo sono ormai leggendari e vanno oltre il mondo del tennis. Non vediamo l'ora di scoprire insieme quello che verrà», ha detto.