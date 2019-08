EssiLux ai massimi storici con voci ingresso fondo Third Point Il fondo speculativo statunitense guidato dal miliardario Daniel Loeb avrebbe costruito una partecipazione nel capitale del gruppo italo-francese di Stefania Arcudi

Il titolo di EssilorLuxottica corre a Parigi, portandosi ai massimi storici e facendo nettamente meglio del listino di riferimento (segui il Cac40 e gli altri indici), sulla scia di indiscrezioni di stampa secondo cui il fondo speculativo statunitense Third Point avrebbe costruito una partecipazione nel capitale del gruppo italo-francese. Stando alle fonti sentite inizialmente da Reuters e poi rimbalzate anche su altri media, non ci sono indicazioni sulla quota che sarebbe stata ottenuta dall'hedge fund. Il miliardario Daniel Loeb, che guida Third Point, sarebbe pronto a sfruttare le tensioni interne al gruppo nato dalla fusione da 48 miliardi di euro dello scorso anno tra la francese Essilor e l'italiana Luxottica.

Third Point, secondo le fonti sentite, avrebbe incontrato Leonardo Del Vecchio, attuale presidente esecutivo di EssilorLuxottica, ma per il momento non ci sono conferme né dettagli sul contenuto delle discussioni. Third Point, che gestisce asset per 15 miliardi di dollari, solo nel corso del 2019 ha investito in alcune delle maggiori conclomerate mondiali e non ha mai fatto mistero di puntare a un maggiore attivismo laddove ci siano più criticità. A giugno, per esempio, aveva fatto pressione su Sony affinché questa scorporasse le attività sui semiconduttori, si liberasse delle quote in Sony Financial e altre divisioni e si focalizzasse sugli asset legati all'intrattenimento. O ancora, ha chiesto a United Technologies di fare saltare la fusione nel settore aerospazio con Raytheon, contractor del dipartimento alla Difesa americano, definendola «mal concepita». Nella prima metà del 2019 il fondo principale di Third Point ha avuto un ritorno del 13,1%, grazie ai guadagni generati dalle posizioni attiviste in gruppi come Nestle e Sony.

