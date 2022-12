Essilux in rialzo a Parigi dopo accordo di licenza con Swarovski

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - EssilorLuxottica sotto i riflettori alla Borsa di Parigi, dopo l'annuncio dell'accordo di licenza esclusiva per lo sviluppo, il design, la produzione e la distribuzione a livello globale degli occhiali Swarovski Eyewear. L'intesa sarà in vigore fino al 31 dicembre 2028, con opzione di rinnovo automatico per ulteriori 5 anni, e la prima collezione sarà disponibile sul mercato da settembre 2023. «Siamo entusiasti di sviluppare ulteriormente il business degli occhiali Swarovski Eyewear con un leader di settore a livello globale come EssilorLuxottica - ha commentato l'a.d. di Swarovski Alexis Nasard -. Questo accordo va nella direzione della nostra visione sempre più orientata al lusso e rappresenta una collaborazione strategica che nasce dalla passione condivisa per la bellezza del design unita all’eccellenza nella qualità e all’artigianalità».

Il numero uno di Esslux, Francesco Milleri, da parte sua ha rimarcato di essere «felice di iniziare questo nuovo percorso con Swarovski, un brand conosciuto in tutto il mondo per il design sofisticato e la straordinaria attenzione al dettaglio». L'accordo, commentano gli analisti di Equita, «conferma l'opportunità per Essilux di inserire alcuni brand di posizionamento alto nel portafoglio e un trend recente dell'industria verso un allungamento della durata degli accordi di partnership». Gli esperti, in ogni caso, non si aspettano «impatti tangibili sui numeri del gruppo».