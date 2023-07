EssiLux, ricavi e utili in crescita grazie a Emea e Asia

4' di lettura

Crescita robusta della redditività a fronte di ricavi in miglioramento per Essilorluxottica nel primo semestre dell'esercizio in corso. A trascinare i risultati in particolar modo il retail dell'area Emea, ma anche dalla Cina sono arrivati segnali di ripresa e nel Nord America il trend è stato positivo.

Il gruppo italofrancese ha archiviato il periodo con un utile netto adjusted è stato pari a 1,665 miliardi (+6,9%), mentre l'utile operativo adjusted ha raggiunto i 2,347 miliardi, rappresentando il 18,3% dei ricavi, in crescita del 6,6% a cambi correnti, a fronte di un fatturato in aumento del 7,1% a 12,851 miliardi di euro. «La crescita del fatturato del gruppo - si legge in una nota - continua a sovraperformare l'obiettivo di lungo termine a “mid-single digit”, a dimostrazione di come il percorso di integrazione si traduca in un'accelerazione della crescita del business».

Loading...

Risultati leggermente superiori alle attese di mercato, che stimavano ricavi a 12,78 miliardi (-1% rispetto ai ricavi del semestre) e un utile operativo adjusted inferiore dello 0.8% rispetto a quello realizzato.

La redditività

Nel dettaglio con riferimento ai margini, il gruppo precisa che l'utile lordo adjusted si è attestato a 8,243 miliardi nel primo semestre dell’anno, raggiungendo il 64,1% del fatturato, 20 punti base in meno rispetto al primo semestre 2022 a cambi costanti (-30 punti base a cambi correnti) con l'aumento dei costi relativi al business assicurativo che ha più che compensato i vantaggi derivanti dal price/mix e dalle efficienze di produzione. «Superata la prima metà del 2023, possiamo dirci orgogliosi della nostra performance, con un fatturato in forte crescita e margini stabili in linea con il nostro outlook di lungo periodo» commentano il presidente e amministratore delegato Francesco Milleri e il viceamministratore delegato Paul du Saillant.

I driver dei ricavi

La crescita del fatturato nel corso del secondo trimestre è stata distribuita tra tutti i segmenti operativi, aree geografiche, categorie, canali e fasce di prezzo, con l'unica eccezione del retail sole negli Stati Uniti che ha registrato una performance negativa sulla scia del calo della domanda. Complessivamente il Nord America è rimasto positivo, in crescita del 2,3% a cambi costanti, sebbene in rallentamento rispetto al primo trimestre, quando aveva registrato un incremento del 7%. Al contrario, l'area Emea ha visto un’ulteriore spinta, in crescita del 10,6% a cambi costanti (+8,9% nel primo trimestre), con entrambi i segmenti in accelerazione, «risultato della strategia open model mirata alla crescita del mercato complessivo» spiega il gruppo. L'Asia-Pacifico si è distinta come l’area con la migliore performance nel secondo trimestre, in crescita del 23,9% a cambi costanti, grazie al recupero del business in Cina (>+50%), trainato da Stellest. L'America Latina, infine, è cresciuta del 9,3%, sostenuta da entrambi i segmenti.