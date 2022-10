EssiLux, i ricavi salgono dell’8,2%: per il 2022 obiettivi confermati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Essilorluxottica chiude un nuovo trimestre in crescita e conferma le stime di crescita a singola cifra per l’intero esercizio. Il gruppo italofrancese ha archiviato il periodo con ricavi consolidati pari a 6,39 miliardi di euro, con un aumento dell’8,2% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre 2021 e del 17% a cambi correnti. Da inizio anno il fatturato ha raggiunto i 18,388 miliardi, in aumento dell’8,8% a cambi costanti e del 15,5% a cambi correnti.

Durante il Capital Market Day di EssilorLuxottica, tenutosi a Milano il 14 settembre, il cfo Stefano Grassi ha presentato la roadmap finanziaria della società, confermando l'outlook di lungo periodo comunicato lo scorso 11 marzo, ricorda il gruppo nel comunicato: crescita del fatturato annuo a «mid-single-digit» nel periodo 2022-2026 a tassi di cambio costanti; utile operativo adjusted tra il 19 e il 20% sul fatturato nel 2026.

Loading...

«Siamo orgogliosi della solida performance che il gruppo ha ottenuto nel terzo trimestre dell'anno, con tutte le aree geografiche in crescita, dall’AsiaPacifico all’America Latina, dall’EMEA al Nord America. I risultati dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business, nonché le capacità e la determinazione delle nostre circa 200.000 persone nel mondo, impegnate nel realizzare la visione a lungo termine che abbiamo condiviso in occasione del Capital Market Day» commentano Francesco Milleri, presidente e ceo, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica, terminando: «Guardiamo al futuro con fiducia, forti della nostra visione strategica e della capacità di realizzare le nostre prospettive a lungo termine».

A riguardo gli analisti di Bernstein osservano: «EssilorLuxottica, data la sua più ampia audience di consumatori, sarebbe più esposta ai venti contrari macroeconomici negli Usa e in Emea, rispetto alle società del settore dei beni di lusso: in circostanze normali, il rallentamento macroeconomico avrebbe un maggiore impatto, infatti, sui consumatori in fondo alla piramide sociale e si diffonderebbe verso l’alto solo successivamente. Tuttavia, rispetto agli altri gruppi dell’occhialeria, EssilorLuxottica è più a riparo dalle pressioni inflazionistiche grazie alle licenze nel segmento lusso (Prada ha ottenuto risultati particolarmente positivi in ​​questo terzo trimestre) e alle attività legate agli occhiali da vista».