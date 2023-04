Essilux scatta in Borsa premiata dai ricavi del primo trimestre superiori alle attese

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Essilorluxottica svetta alla Borsa di Parigi all’indomani dei numeri sul fatturato del primo trimestre 2023 diffusi a Borsa chiusa. Il gigante dell'occhialeria ha reso noto che avere registrato nel periodo gennaio-marzo un giro d’affari di 6,15 miliardi di euro, in rialzo del 9,7% (+8,6% a cambi costanti), livello superiore alle attese degli analisti, che si aspettavano un fatturato attorno a 5,9 miliardi. In particolare il business in Nord America, primo mercato del gruppo, è migliorato del 7% a cambi costanti, quello in Emea dell’8,9%, sempre a cambi costanti, e quello nell’Apac del 12%. In quest’ultimo caso l’accelerazione è stata nettamente al di sopra delle stime degli analisti finanziari, beneficiando della ripresa delle vendite in Cina. E’ andata bene anche l’America Latina, con un balzo delle vendite del 14,9%, oltre il doppio del consensus.

Dalla conference call il management ha indicato che il mese di aprile «è partito bene» e che le prospettive sono positive anche per i mesi venturi. Per adesso non è stato registrato un rallentamento delle vendite negli States, nonostante il contesto macro meno favorevole. Nella conference call non sono invece state fornite indicazioni sull’andamento dei margini. «Il trend del primo trimestre 2023 e l’avvio del secondo ci sembrano di supporto per le stime dell’intero 2023 e anche per l’andamento dei margini», hanno commentato gli analisti di Equita che così hanno alzato le previsioni di fatturato per l’anno in corso dell’1% circa, dal +4,3% al +5,4% (a cambi costanti) a 25,2 miliardi. Gli esperti hanno inoltre apprezzato le indicazioni del management sul fatto che l’integrazione con l’olandese Green Vision procede a passo spedito. «Complessivamente si tratta di un buon avvio d’anno, che aumenta la visibilità sulle stime del 2023, nonostante le preoccupazioni di un rallentamento macro», hanno commentato gli analisti di Equita, che hanno deciso di alzare il target di prezzo sulle azioni a 190 euro, dai precedenti 181 euro, pur mantenendo la raccomandazione di ‘Hold’.

Anche Ubs, pur confermando il rating di ‘Hold’ sulle azioni del gruppo di occhialeria, ha ritoccato il prezzo obiettivo da 183 a 195 euro, all’indomani dei numeri sulle vendite del primo trimestre. «I risultati del primo trimestre hanno sorpreso, soprattutto quelli realizzati in America del Nord», hanno commentato gli analisti dell’istituto svizzero, che tuttavia preferiscono rimanere ancora cauti, aspettando di vedere l’evoluzione nel resto dell’anno. Gli esperti di Oddo BHF hanno invece già rivisto al rialzo le stime del 2023, sottolineando che «l’accelerazione della crescita del primo trimestre è stata convincente», essendo stata in tutte le regioni geografiche e in tutte le divisioni.