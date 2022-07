EssiLux, nel semestre aumentano profitti e ricavi

In una nota la società sottolinea che Essilux «è stata in grado di tradurre la crescita di fatturato in una sostanziale espansione dei margini, sfruttando il proprio modello di business verticalmente integrato e assorbendo con successo le pressioni inflazionistiche sulla maggior parte delle principali voci di costo» sottolinea una nota.

L’impatto della guerra Russia-Ucraina sui conti non appare rilevante. La prima reazione, ricorda Essilux «è stata quella di proteggere i dipendenti e le loro famiglie in Ucraina garantendo il pagamento di stipendi e bonus e fornendo supporto logistico e alloggi per chi attraversa il confine».

Poi la società «ha deciso di limitare temporaneamente le sue operazioni in Russia, pur continuando a fornire servizi essenziali di assistenza medica della vista». Il business nel paese aveva rappresentato circa l’1% dei ricavi consolidati 2021. Il gruppo continua ad operare in Ucraina attraverso le sue catene di vendita al dettaglio, mentre in Russia il portafoglio di prodotti e i servizi offerti sia nel commercio al dettaglio che all’ingrosso sono stati limitati, come annunciato a marzo 2022.